As empresas de Ponteceso recibirán subvencións por valor de 108.590 euros

Ponteceso. A Deputación Provincial da Coruña outorgará unha subvención de 86.872,02 euros, correspondentes ao 80% do importe total a xustificar(108.590,03, dos cales a axuda municipal do Concello de Ponteceso sería de 21.718,01 euros), para a xestión de axudas destinadas a gastos correntes de traballadores autónomos e as microempresas radicadas no termo municipal.

O alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, foi claro: “Isto demostra a boa saúde da economía municipal, a pesar do esforzo inversor dos últimos anos”. Tamén se amosou determinado: “O Concello segue a funcionar, a proba está aquí”, explicou o dirixente.

O Concello de Ponteceso vai aprobar a solicitude á Deputación, que publicará os concellos beneficiarios da axuda. Tras isto, e nun prazo máximo de 5 días, o Concello vai publicar a orde de axudas e todas as empresa poderán solicitalas, aínda que tan só por vía telemática, como esixe agora a lei de procedemento administrativo para as persoas xurídicas.

Estas axudas van dirixidas a traballadores autónomos, con ou sen traballadores ao seu cargo, e microempresas que se atopen nalgún dos seguintes supostos:

- Grupo I: que se visen afectados polo peche ocasionado pola proclamación do estado de alarma.

- Grupo II: que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no segundo trimestre fiscal de 2020 se vira reducida, polo menos, nun 75% en relación coa media efectuada no semestre anterior á declaración do estado de alarma.

- Grupo III: que se viran na obriga de acollerse a un ERTE nos termos establecidos no Real Decreto 465/2020 do 17 de marzo.

O prazo de presentación de solicitudes será determinado na Resolución da Presidencia da Deputación de constitución definitiva do Fondo de Financiamento. Este prazo non excederá de 15 días hábiles.