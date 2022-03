As mulleres que 'revolucionan' A Laracha protagonizan una produción documental

(R)evoluciona A Laracha é o lema do programa de actividades que o Concello larachés organizará para conmemorar o Día Internacional das Mulleres que se celebra o 8 de marzo.

Nesa propia data haberá unha dobre proposta no centro sociocultural de Santa Margarida de Montemaior (antigo Hospital dos Peregrinos). Ás 18.30 presentarase o vídeo-documental Mulleres que (R)evolucionan A Laracha, producido polo Concello e no que mulleres representativas de diversos sectores profesionais, artísticos e sociais (emprendedoras, escritoras, músicas, deportistas, mulleres rurais, traballadoras en profesións masculinizadas, etc.) expoñen a súa historia para que sirva de inspiración á cidadanía.

Despois comezará o monólogo Marcho que teño que marchar, unha divertida sesión de contos, pero tamén un momento para a reflexión sobre os roles establecidos, a igualdade e a perspectiva de xénero a cargo da actriz Bea Campos. O programa pecharase o sábado 12 de marzo coa obra Valente e rebelde, a cargo de Trémola Teatro e dirixida ao público infantil (a partir de 3 anos de idade) e familiar. Será na Casa da Cultura da Laracha a partir das 17.00 horas.

O programa municipal en torno ao Día Internacional das Mulleres é organizado polo Concello da Laracha en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e o Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero.