Asisten a unha carballesa á que lle quedou un dedo atrapado no capó do coche

Os Bombeiros de Carballo tiveron que acudir en auxilio dunha veciña de Carballo á que lle quedou un dedo atrapado no capó do coche. A persoa foi liberada sen máis consecuencias, aínda que precisou de asistencia médica.

O 112 Galicia recibiu a chamada dunha persoa particular pasadas as sete desta mañá, solicitando a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ademais dos efectivos de salvamento e rescate do parque comarcal de Carballo.

Igualmente, pediuse a colaboración dos axentes da Policía Local, que se dirixiron á Rúa da Ponte, onde se produciron os feitos.