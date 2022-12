Aurora Jorge Vidal exhibe a súa pintura no centro arqueolóxico de Dombate

cabana. O Centro Arqueolóxico Dolmen de Dombate é escenario da mostra Nacemento, vida e morte da artista Aurora Jorge Vidal. A exposición está integrada por un compendio de obras pictóricas nas que se representan principalmente elementos da natureza coma árbores, paisaxes ou solpores, facendo emprego para iso dunha paleta de cores caracterizada por tons cálidos.

Ademais, a mostra compleméntase con diversas manualidades elaboradas con diferentes materiais que representan figuras femininas. Pode visitarse no horario de apertura do centro arqueolóxico, no que tamén se pode gozar de visitas guiadas de venres a domingo, de 10.30 a 14.00 e e de 16.00 a 18.00 horas.

Esta iniciativa está enmarcada no programa O noso Nadal, de Cabana, que tamén fomenta a creatividade nos fogares a través dun concurso de decoración exterior das vivendas. Haberá tres premios consistentes en cestas navideñas. M. L.