Avanza o trámite para poder ampliar o polígono larachés

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático concluíu o Informe Ambiental Estratéxico, co que se da por finalizado o proceso de tramitación ambiental da modificación puntual do plan sectorial que permitirá a ampliación do parque empresarial da Laracha.

Así o confirmou onte a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, nunha xuntanza telemática mantida co alcalde larachés, José Manuel López. O obxecto desta modificación é mellorar as condicións de ordenación do polígono e facilitar a implantación de novas empresas.

Para as modificacións propostas, como superficie e alturas, non se prevén afeccións, “pois trátase dun ámbito xa urbanizado con actividade, que linda con outra área industrial e que non presenta elementos de interese na contorna”, sinalan.

A conselleira aproveitou o encontro para recordarlle ao rexedor que a finais de outubro o Diario Oficial de Galicia publicou o decreto que regula o Censo de Solo Empresarial de Galicia e o seu réxime sancionador, unha ferramenta na que terán que inscribirse todas as áreas empresariais que teñan solo disponible na actualidade, así como aquelas que estean previstas para o seu inmediato desenvolvemento.

Deste xeito, o novo censo servirá para coñecer a oferta real de solo empresarial en Galicia para a súa comercialización e o grao de ocupación das áreas empresariais existentes, polo que o acceso ao mesmo será público, co obxecto de que sexa un instrumento de avaliación, planificación e actualización das necesidades deste tipo de superficie na comunidade.