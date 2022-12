Bancos feitos con materiais reciclados para humanizar o porto malpicán

Malpica. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a renovar parte do mobiliario urbano do porto de Malpica de Bergantiños.

O ente público iniciou nos últimos días as obras de renovación de bancos empregando material ecolóxico e tecnolóxico. Os traballos, que se atopan en execución, consisten na substitución dunha decena de bancos de madeira situados na explanada do porto de Malpica e que presentaban danos polo deterioro do material.

Portos de Galicia está a instalar no seu lugar bancos novos fabricados empregando como materia prima plásticos reciclados –un 10% procedente de lixo mariño– axeitadamente tratados para o seu uso como materia prima en procesos industriais.

Deste xeito, o ente público, atende as necesidades de conservación e mantemento das instalacións ao tempo que contribúe á mellora do medio ambiente a través da posta en valor dos materiais ecolóxicos e promove a economía circular e a xestión sostible dos residuos.

Unha aposta pola sostibilidade como a demostrada, en semanas pasadas, por voluntarios de LimpOcean, que estiveron recollendo lixo, especialmente plásticos, en varias praias de Malpia. m. l.