Berocasión xa ten trece expositores

CARBALLO. Berocasión cumpre 17 anos consolidada como a feira de vehículos de ocasion “máis importante de Galicia”, aseguran dende a organización. E para que siga sendo así, Axober, en colaboración co Concello de Carballo, volve a levar as rendas da organización. O pasado luns mantiveron unha reunión con 12 concesionarios e aceptouse o orzamento e o prazo de inscricióm. A día de hoxe xa confirmaron a asistencia 13 expositores e ábrese un prazo para que se anoten todos aqueles que desexen participar ata o día 29 de agosto. Hai que lembrar que na primeira reunión xa se acordaron as datas de celebración que serán do 1 ao 4 de setembro de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00. C.G.