Membros do GES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo tiveron que desprazarse ata o lugar de Vilarnovo, en Malpica de Bergantiños, para sofocar as lapas que calcinaron un turismo este tarde. Segundo relatou o condutor do vehículo ao persoal de auxilio que acudiu á zona, ía circulando e, por causas descoñecidas, o coche comezou a arder, coa sorte de que puido saír polo seu propio pé sen problema. Ata o lugar desprazáronse tamén axentes da Garda Civil.