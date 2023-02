Campaña de poda na Laracha

O Concello da Laracha ten en marcha a campaña anual de poda de árbores que afectará aos espazos públicos do termo municipal que requiran deste tipo de intervencións. Os traballos son executados por Viveiros Amado, a empresa larachesa responsable do mantemento e conservación das zonas verdes ao estar contemplados nese contrato de servizos.

O primeiro punto de intervención está a ser o campo da feira de Paiosaco, onde serán podadas a totalidade das árbores integradas nese ámbito que, ademais de contribuír á sustentabilidade e á calidade ambiental da vila, embelecen o que é un dos espazos máis recoñecibles do termo municipal da Laracha como é o recinto feiral.

Os labores de poda continuarán noutros puntos do municipio. No núcleo urbano da Laracha levaranse a cabo na Avenida Fisterra á altura das Torres de Cillobre, na Praza do Concello e nos parques Maximino Canedo e O Recreo. En Caión a intervención principal será rebaixar os setos do Sendeiro de Saldoiro.

A campaña tamén chegará ás parroquias rurais como Montemaior (praza do Igrexario), Soandres (entorno do mosteiro), Golmar (entorno do Museo dos Muíños), Vilaño (praza da Areosa), Cabovilaño (O Regado), Lendo (O Cruceiro) e Lemaio (praza no Igrexario).

Esta campaña de poda que cada ano desenvolve o Concello da Laracha ten por tripla finalidade a conservación das árbores, mellorar a estética nos espazos públicos e previr que se produzan danos por posibles caídas de materia vexetal.

Obradoiros de poda e enxerto

Salientar, por outra banda, o rotundo éxito dos obradoiros de poda e enxerto que organizan o Concello e a propia empresa concesionaria do mantemento e conservación de espazos verdes. As sesenta prazas –vinte en cada unha das tres quendas– están xa completamente cubertas.

O Concello ofrece a posibilidade de inscribirse nas listas de agarda para poder asistir no caso de que algunha das persoas con praza concedida comunique a súa renuncia. Aqueles interesados deben cumprir como requisitos estar empadroados no termo municipal da Laracha e ser maior de quince anos de idade.

Os obradoiros levaranse a cabo os días 25 de febreiro e 4 e 11 de marzo en horario de 10.00 a 13.00 horas nas instalacións de Viveiros Amado, situadas no lugar de A Braña Grande (parroquia de Cabovilaño), a carón da estrada AC-552.