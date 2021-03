Carballo aproveitará a Semana Santa para construír dúas rotondas

As empresas que están a executar obras nas zonas do Chorís e os Baños Vellos de Carballo aproveitarán as vacacións de Semana Santa para construír as rotondas que están previstas en ámbalas actuacións.

Por unha banda, as obras de reurbanización das rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e Vila de Noia, ademais de renovar os servizos urbanísticos, teñen como finalidade completar as infraestruturas viarias nunha zona altamente sensible en canto á seguridade viaria, posto que concentra unha gran afluencia de peóns arredor das instalacións educativas e deportivas existentes. Así, no cruce das rúas Vila de

Corcubión, Alfredo Brañas e avenida de Bergantiños deseñouse unha rotonda de 19.50 metros de diámetro para facilitar a circulación rodada, aliviar o tráfico e unificar as aliñacións entre as rúas Vila de Corcubión e Alfredo Brañas.

Despois de realizar os traballos previos nestes últimos días, a empresa Excavaciones Candal aproveitará as vacacións da semana que vén nos centros escolares e a conseguinte diminución do tráfico para construír a glorieta, para o cal será preciso pechar ao tráfico a avenida de Bergantiños de luns a mércores.

A época vacacional tamén permitirá á empresa Vázquez y Reino acometer unha actuación similar que mellorará substancialmente a fluidez da circulación no cruce entre as rúas Ecuador, Pontevedra e Perú. Nesta última estase a desenvolver un proxecto de mellora dos servizos urbanísticos e a seguridade viaria, xa que estamos a falar doutra das vías urbanas que soporta máis tráfico. Debido a esa alta densidade de vehículos, calzada e beirarrúas estanse a construír a distintos niveis.

Para facilitar o desenvolvemento de ámbalas dúas actuacións, durante a Semana Santa prohibirase a circulación de tráfico pesado pola zona urbana. Os camións serán desviados pola circunvalación da AG-55. Para mañá venres á tarde está prevista a colocación da sinalización correspondente.