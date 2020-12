Carballo busca apoios para tramitar as sancións polo incumprimento das medidas preventivas da COVID

Carballo. A Xunta de Goberno Local, reunida este luns en sesión ordinaria, aprobou a adhesión do Concello de Carballo ao convenio entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias “para a realización das actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a COVID”.

O acordo entre Xunta e Fegamp foi asinado o 27 de novembro, como consecuencia do informe do Consello Consultivo de Galicia que outorga aos concellos a responsabilidade da tramitación das sancións, o que implica a xestión dun elevado número de expedientes. O obxectivo do convenio –que estará vixente ata o levantamento da declaración de situación de emerxencia sanitaria– é que dende o Goberno galego se poida prestar colaboración técnica e administrativa.

Segundo o previsto, a Xunta comprométese a prestar esa asistencia aos concellos para todos os expedientes sancionadores por feitos producidos despois do estado de alarma, mentres que os concellos adheridos deberán iniciar, instruír e resolver os procedementos, ademais de compensar á Administración autonómica cunha parte dos ingresos correspondentes ás sancións.