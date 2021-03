Carballo celebrará o Día da Poesía con varios concursos e intervencións artísticas

Carballo. O día 21 de marzo coinciden o Día Mundial da Poesía e do Día Forestal Mundial, pero en Carballo queren que cada un poida ter o protagonismo que merece e por iso celebraranos ao logo de toda a semana. Así, dende o 21 ata o 28 de marzo desenvolverán diferentes actividades que reforzan o compromiso do Concello coa promoción da cultura e do medio ambiente.

Na celebración do Día da Poesía contan coa colaboración dos IES Monte Neme e Isidro Parga Pondal para que a poesía estea presente nas redes sociais municipais, e tamén dos artistas locais Mon Lendoiro, Santi Picos, Cristina Castro e Isabel Soutullo para que, ademais de gozar dos poemas dun xeito virtual, se poida facelo a pé de rúa, cunha serie de intervencións artísticas que se van levar a cabo na Praza dos Bombeiros Voluntarios; nas rúas Vila de Negreira, do Pan, e Vila de Noia; na Biblioteca Rego da Balsa e tamén na Praza do Concello.

Asemade, tentarán descubrir novos talentos literarios entre os máis novos, aos que ofrecen a oportunidade de publicar na conta de Instagram @carballomola. Os interesados deben enviar un poema e unha fotografía ou ilustración para acompañalo ao número de WhatsApp 604 072 887 ata o día 28. Entre todos os participantes sortearán varios exemplares dos últimos libros de Rosalía Fernández Rial e Xurxo Chapela asinados polos seus autores.

Pola súa banda, con motivo do Día Forestal Mundial ou Día da Árbore, estaba prevista unha plantación colectiva de “fillos” do carballo de Vilar de Francos, a árbore senlleira e máis representativa, coas familias dos nenos e nenas nados ao longo do ano 2020 pero, dada a situación sanitaria, aprazouse para o ano que vén, coa esperanza de poder reunir aos preto de 200 bebés que viñeron ao mundo o ano pasado e neste 2021 no municipio carballés.

Non obstante, un grupo de nenos e nenas plantaron cadansúa landra nunha actividade que se desenvolveu no Horto Infantil Ecolóxico Municipal, ao que regresaron para recibir o título de madriñas e padriños dos carballiños nados desas landras. Agora xa están a punto para pasar das macetas á terra, e iso é o que farán nunha gran parcela do polígono de Bértoa un total de 48 nenos e nenas, que poderán ir acompañados como máximo por dous familiares, o vindeiro sábado 27. Haberá tres quendas, para evitar que os grupos sexan moi numerosos, e a plantación organizarase de tal xeito que se garanta o distanciamento entre as distintas familias.

O domingo 28, o Concello de Carballo tamén colaborará nas actividades organizadas pola Asociación Ambiental Senda Nova para conmemorar o Día Forestal Mundial, achegando un total de 50 carballos autóctonos que serán repartidos na feira.