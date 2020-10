Carballo implicará aos nenos no coidado de zonas verdes e na decoración dos xardíns

Carballo. Implicar aos nenos e nenas no coidado das zonas verdes, tanto dende unha perspectiva medioambiental como dende a promoción dunha conciencia cívica cara os bens comunitarios, é un dos obxectivos dunha nova actividade impulsada polo Concello de Carballo, e que consistirá na participación dos pequenos na decoración de xardíns.

A actividade coincide coa plantación que o Concello vén de realizar nas zonas verdes da Praza de Galicia, a Praza da Cruz Vermella e a Praza Eduardo Pondal. Este ano, nos xardíns desta última, ubicada na contorna do CEIP Bergantiños, reservaron uns espazos para que os nenos e nenas da localidade poidan achegar tamén as súas cabazas, que poderán decorar dando renda solta á súa imaxinación.

A colocación farase por libre, pero só nas zonas sinalizadas con letreiros. “Así seguiremos enchendo de cor eses espazos baleiros, utilizando ademais un elemento tan característico desta época de Samaín”, apuntan dende o Concello.

De cara ao vindeiro ano, a intención do goberno local é seguir traballando “para mellorar a imaxe do noso pobo con máis e mellores zonas axardinadas. O obxectivo é estender a iniciativa ás contornas doutros centros escolares, implicando tamén á comunidade educativa”, sinalan fontes municipais.

Nas referidas prazas da capital municipal xa locen numerosos exemplares de Chrysanthemum indicum en diferentes cores e tamén cabazas. O alcalde, Evencio Ferrero, acompañado polo persoal da Brigada de Xardíns e da área de Medio Ambiente, realizou un percorrido polas mesmas para comprobar esta nova actuación municipal.

CEMITERIO. Por outra banda, o Concello, en cumprimento das medidas de prevención do Covid-19, solicita a colaboración cidadá para que as visitas ao cemiterio municipal ao longo da semana que vén se realicen de forma escalonada e se limite o tempo de estancia no recinto, dado que a ocupación será como máximo do 50 %. Ademais, as tradicionais misas dos días 1 e 2 de novembro non se celebrarán no cemiterio, senón na igrexa municipal.

Na fin de semana de Defuntos estará controlado o acceso por efectivos de Protección Civil para evitar aglomeracións. M. LAVANDEIRA