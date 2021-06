Carballo Interplay pecha o martes o prazo para participar na sección oficial da oitava edición

Carballor O martes, día 15 de xuño, pecha o prazo para participar na sección oficial da oitava edición do Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay, que se celebra do 8 ao 11 de setembro. Todas as persoas que desexen participar na sección oficial, que repartirá 6.600 euros en premios, deben inscribir as súas series de xeito gratuíto a través da web carballointerplay.com.

Para participar na sección a concurso, as series deben ser producidas entre os anos 2017 e 2020 e ter un mínimo de 3 capítulos emitidos no momento de inscrición, pero poden ser de calquera duración, temática, xénero, de imaxe real ou de animación, nacionais ou internacionais. Entre as propostas recibidas, un xurado de profesionais do audiovisual e da cultura premiará a mellor serie estatal, a mellor serie internacional e a mellor serie en versión orixinal en galego con 800 € e trofeo, para cada categoría. As escollas do xurado novo e máis do público levarán 400 € e trofeo, cada unha.

O Carballo Interplay conserva ademais, a dotación económica de 3.000 € para o premio a proxecto de webserie en galego. A data límite para presentarse é o 31 de xullo. arca