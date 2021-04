Carballo outorgará axudas a cento sesenta e dous locais de hostalería

A Corporación de Carballo aprobará, se procede, na sesión do luns, día 26 de abril, o primeiro suplemento de crédito do exercicio para dotar con 162.000 euros a partida destinada a axudar a 162 locais hostaleiros de municipio. Cada un deles recibirá do Concello 1.000 €, como complemento ás subvencións que recibirán da Xunta de Galicia 149 deles, e que oscilan entre 1.900 e 3.700 € a maiores, segundo explicou onte o alcalde, Evencio Ferrero.

Na sesión plenaria tamén se actualizará o Inventario de Bens Municipais, que se viu incrementado o pasado ano en algo máis de 6,5 millóns de euros, acadando un valor total de 294.794.774 €. O goberno local (BNG) proporá tamén aos membros da Corporación poñer nome a unha pequena praza que hai á beira do río Anllóns, a cal pasará a ser Praza Xela Arias.

Na orde do día tamén figuran dúas mocións de Terra Galega relativas á adecuación do circuíto do motor de Bértoa para outras disciplinas deportivas e á corrección do que consideran un erro catastral dunha finca de Razo.