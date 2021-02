Carballo prima no orzamento sanidade e necesidades sociais

Carballo. O Concello de Carballo disporá este ano dun orzamento de 26.159.231 euros, o que supón un incremento dun 0,72 % respecto a 2020. No seu reparto as cifras estarán condicionadas pola pandemia xa que, segundo a concelleira de Facenda, Belén Lendoiro, “a prioridade é a seguridade sanitaria e atender as necesidades sociais, sen que iso supoña unha merma na calidade dos servizos”. Trátase, engadíu, “dun orzamento realista e de carácter social”.

Non obstante, quixo subliñar, ao igual que o alcalde, Evencio Ferrero, que a contía “non é definitiva, senón que vai sufrir modificacións para incorporar remanentes”. Estiman que a fin de ano supere os 30 millóns de euros.

Nese censo, un dos obxectivos do goberno local (BNG) é aproveitar eses remanentes para habilitar axudas á hostalaría, que tentarán consensuar co propio sector, pero agardarán ó anuncio de posibles liñas doutras administracións para suplementalas. O rexedor sinalou que a idea é adicar como mínimo o 1 % do orzamento (máis de 260.000 euros).

O Concello manterá conxelados impostos, suprime a ordenanza de terrazas e bonifica a taxa do lixo. Esta perda de ingresos, xunto coa merma das taxas de instalacións deportivas, compénsase cun incremento do 5,84 % en transferencias doutras administracións.

Aumentarán o número de horas do servizo de axuda no fogar, os bonos de alimentos e as axudas ás familias (en máis do 70 %), reforzarán o persoal de seguridade (10 auxiliares da Policía) e os gastos de mantemento suben máis dun 200 % debido á limpeza e hixienización dos centros a causa da pandemia.

No capítulo de inversións, o alcalde salienta a adquisición de terreos para acometer as actuacións conveniadas con Augas de Galicia para reducir o risco de inundacións, e para executar a glorieta de acceso á futura área comercial da Revolta. Destaca o investimento de 674.000 euros no abastecemento de auga a Lema e Pedra do Sal ou os 700.000 € que se dedicarán ao cemiterio municipal, ademáis dos proxectos incluidos no POS + da Deputación. j.m. ramos