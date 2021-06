Carballo proporá á Deputación un convenio para rematar a estrada de Sísamo

A Corporación de Carballo debaterá o vindeiro luns a proposta do goberno local (BNG) para que, a través dun convenio coa Deputación, se poida acometer a terceira e última fase de mellora da estrada de Sísamo, dende o cruce do IES Monte Neme ata o Outeiro. O alcalde, Evencio Ferrero, sinalou que o orzamento previsto das obras ascende a 1.749.910,47 euros e a idea é que “o Concello contrate as obras e unha vez rematadas, a estrada pasaría a ser de titularidade municipal”. A Deputación asumiría o custo dos traballos e no que caso de “exista un sobrecusto, correría a cargo do Concello”, indicou o rexedor.

Na sesión tamén se presentará un recoñecemento extraxudicial de crédito por valor de 7.065,82 euros para facer fronte, na súa maioría, ás facturas pendentes do exercicio de 2020 do hotel dos cans, situado en Verdillo. A este respecto, Ferrero sinalou que foi habilitado “porque co cambio da lexislación non está permitido o sacrificio”. O custe deste servizo para as arcas municipais é de 6 euros diarios por animal.

Por outra banda, o alcalde informou que a empresa encargada do servizo enerxético e do mantemento dos alumeados municipais terá que ingresar ao Concello 79.811,78 euros, logo da liquidación do ano 2020, e 33.254,90 € máis polo desfase na contía pagada pola administración local ata maio de 2021.

Ademais, fóra da orde do día, someterase a ratificación, se procede, o convenio anual coa Deputación da Coruña para o mantemento da Unidade de Condutas Adictivas (UCA), a través do cal o Concello recibirá 30.000 euros.