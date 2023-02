Carballo suma aos colectivos sociais para manter vivas as regueifas

Carballo. O Casino 1889, a Escola do Alprende, a Asociación Cultural Nemeth e a Asociación Cultural As Landras súmanse ao proxecto Enreguéifate! co fin de colaborar co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Carballo e animar á veciñanza a botar a lingua a pacer nos catro obradoiros que se celebrarán arredor do Entroido e nos que contarán coa mellor regueifeira de Galicia, Lupe Blanco.

Comezarán o 10 de febreiro no Casino 1889 e continuarán o día 17 no centro social de Oza, o 3 de marzo na Casa da Xuventude da capital municipal, e rematarán o 10 de marzo no centro social de Bértoa. Terán unha duración dunha hora e media, e arrincarán ás sete da tarde.

Enreguéifate é un proxecto colaborativo entre os concellos de Ames, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela e Teo, que busca difundir a improvisación oral en verso e contribuír á promoción do uso da lingua galega.

Ademais do certame propiamente dito, tamén ofrece formación e unha gala conxunta do Enreguéifate e do Regueifesta, que se celebrará o 14 de abril de 2023 no Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela.

O prazo para participar neste evento está aberto ata o 10 de marzo. Dende o Concello carballés animan á veciñanza e a todos os que o desexen a participar nesta nova edición. “Queremos reunir máis enerxía ca nunca. Por iso convidámoste a participar e a poñer o teu gran de area para que a regueifa continúe a medrar”, afirman. redacción