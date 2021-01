Carballo xerou no último ano doce mil toneladas de lixo

O servizo municipal de recollida de lixo xestionou o ano pasado 12.489.400 quilos de residuos sólidos urbanos, envases lixeiros, papel e cartón, vidro, chatarra, madeira ou escombro, que constitúen a maior parte do que deposita a veciñanza nos 3.000 contedores distribuídos por todo o municipio e no punto limpo.

A cifra total aumenta moi pouco con respecto aos dous anos anteriores, pero a boa nova é que 1.472.000 quilos deses residuos foron recollidos nos colectores marróns, o que significa que “o programa de compostaxe urbana está a dar bo resultado e permítenos seguir avanzando cara o obxectivo europeo de reciclar o 50% dos residuos”, afirman dende o goberno local.

Reducir o volume de residuos é un dos grandes obxectivos do Concello carballés. Por iso apostan pola valorización dos residuos a través de iniciativas coma os programas de compostaxe doméstica e Ti tes a chave, que permite o aproveitamento do compost como abono.

Ademais, o ano pasado a veciñanza depositou nos 30 colectores de aceite un total de 18.303 quilos, que evitaron a contaminación de 20 millóns de litros de auga. En canto ao téxtil, á espera do balance do 2020, o ano anterior recolléronse 82.297 quilos, que evitaron a emisión de 260 toneladas de CO 2 .

A actividade do punto limpo é un reflexo tamén da conciencia medioambiental da cidadanía. Os principais residuos que se depositaron o ano pasado na instalación do polígono de Bértoa foron madeira (44.140 quilos), plástico duro (38.070 quilos), escombro (29.585 quilos) e chatarra (18.240 quilos).

Tamén depositaron cartón, plásticos agrícolas, vidro e cristal, aceite ou pilas. Así mesmo, os carballeses desfixéronse de 1.679 unidades de produtos considerados perigosos (neveiras e conxeladores, televisores, filtros de aceite, pinturas, fluorescentes...) e 3.298 unidades doutros non perigosos (colchóns, sofás, aparatos eléctricos...).