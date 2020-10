Carlos Alonso distinguido co galardón Xograr de Outono 2020 polo FIOT de Carballo

Carballo. A organización do Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT), de Carballo, designou Xograr de Outono este ano ao escenógrafo Carlos Alonso. Trátase dun nomeamento honorífico que se concede anualmente á fin de salientar o labor dunha persoa ou entidades que, pola súa traxectoria, destacan na promoción e desenvolvemento do teatro en Galicia.

Específicamente, busca poñer en valor o oficio teatral e o traballo desas figuras menos visibles, pero imprescindibles para a escena. Os promotores do FIOT aseguran que ese é o caso de Alonso, “artista multidisciplinar e traballador incansable da escena galega”. Logo de máis de 40 anos de traxectoria como escenógrafo, figurinista e deseñador de vestiario, participou en máis de cen espectáculos profesionais, tanto en compañías independentes coma no Centro Dramático Galego. Conta ademais con once Premios María Casares na modalidade de escenografía e vestiario.

“É un recoñecemento xusto. A achega de Carlos Alonso ao noso teatro é incalculable”, afirma Alberto Sueiro, director do FIOT. Recibirá o premio o sábado 10 de outubro ao remate da función de Curva España, da man de Patricia de Lorenzo, a última gañadora do galardón.

Desde os seus inicios, este premio chegou ás mans de artistas como Roberto Vidal Bolaño, Artur Trillo, Celso Parada, Víctor Mosqueira, Quico Cadaval, Dorotea Bárcena, Cándido Pazó, Paula Carballeira, Marcelino de Santiago “Kukas”, Alberto Gende, Xosé Manuel Olveira “Pico”, Eduardo Rodríguez Cunha “Tatán”, Susana Dans, Miguel de Lira, Mónica Camaño, Manuel Lourenzo e Patricia de Lorenzo.

EN PAUSA. E mañá venres comeza o FIOT en pausa, a programación especial que terá lugar entre os días 9 e 18 de outubro en Carballo, en lugar do Festival Internacional Outono de Teatro que, debido á situación sanitaria, non poderá celebrar a vinte e nove edición. Non obstante, algunhas das propostas do evento vinculadas ao apoio e promoción do teatro galego manteranse neste programa. É o caso do IV Certame de Micro-Escenas Metro Cadrado e a estrea de producións de compañías galegas. Manuel lavandeira