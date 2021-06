Catro días de folga dos traballadores de Celsa Atlantic da Laracha

Os traballadores e traballadoras da fábrica de Celsa Atlantic na Laracha irán a folga catro días para esixir o desbloqueo da negociación do convenio colectivo e un plan de investimentos que garanta a viabilidade das instalacións e permita recuperar as capacidades produtivas, “pois a día de hoxe a planta está ao 50% da súa capacidade”, afirman.

Os luns 28 de xuño e 5 de xullo a folga será de 24 horas, afectando a todas as quendas de traballo, mentres que na xornada do sábado 3 e do 10 de xullo, o paro desenvolverase das 06.00 ás 22.00 horas. O presidente do comité, Agustín Méndez, explica que o convenio de empresa caducou en decembro de 2019, “mais dende entón foi imposíbel achegar posturas coa dirección porque, de maneira sistemática, rexeita calquera das propostas salariais ou sociais trasladadas pola representación do persoal”. A tal punto, sinala que Celsa Atlantic “nin sequera acepta unha suba das retribucións equivalente ao IPC. Levamos ano e medio negociando e as posturas seguen estando moi afastadas”, denuncia.

Neste senso, subliña que a planta da Laracha é a única do grupo que non conta cun convenio propio e ademais “somos os traballadores e as traballadoras cos salarios máis baixos do grupo”.

Investimentos para garantir a viabilidade

Xunto ao estancamento das condicións laborais e salariais, o presidente do comité advirte da preocupante falta de investimentos e “da nula vontade” da empresa para aumentar a carga de traballo, senón máis ben ao contrario, “preténdese reducir a nosa actividade”. Explica que a planta da Laracha ten capacidade para producir un millón de toneladas de aceiro “pero só estamos fabricando 500.000". Por iso unha das reivindicacións do comité é a posta en marcha da parte das instalacións que están paradas "e un plan de investimentos reais que garantan a viabilidade da fábrica”.

A este respecto, critica que mentres a dirección fala da imposibilidade de investir en Galiza e aumentar a produción por unha suposta falta de mercado, nunha das fábricas de Francia, Celsa Group “vén de gastar 60 millóns de euros para aumentar a produción que nós deixamos de facer”. Méndez denuncia que a crise industrial no sector electrointensivo, a falta dunha regulación enerxética acorde ás necesidades do sector e a vaga aposta dos gobernos “abocan aos cadros de persoal a vivir nunha agonía constante”. Unha situación, engade, que as empresas aproveitan “para castigar a traballadores e traballadoras precarizando o seu traballo e intentando desta maneira trasladar o saqueo das compañías enerxéticas ós de sempre: recortando dereitos, ameazando con despedimentos ou deslocalizando as producións”.