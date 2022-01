Cento trinta prazas máis para aparcar gratuitamente na zona da Cristina

Bergantiños. O Concello de Carballo está acondicionando unha parcela duns 3.600 metros cadrados na zona da Cristina para habilitar 130 novos aparcamentos gratuítos. Trátase dun espazo moi próximo a servizos públicos coma o Pazo da Cultura, o INSS ou a Tesourería da Seguridade Social, á comercial rúa Barcelona ou a servizos sanitarios privados, entre outros. Deste xeito, na contorna do Pazo da Cultura poderán estacionar máis de 600 vehículos, sen contar as prazas das rúas.

Actualmente Carballo suma xa más de 2.300 prazas de uso libre, situándose a principal bolsa de aparcamentos nas beiras do Rego da Balsa, con máis de 800 prazas repartidas nunha ducia de parcelas. A área exterior do Centro Comercial Bergantiños, neste caso en terreo municipal, é, coas súas 210 prazas, o máis grande da capital de Bergantiños. O resto repártense polos barrios do Hospital, A Granxa, A Milagrosa, O Chorís, o San Martiño e o centro, buscando sempre emprazamentos próximos a comercios e servizos.

Ademais dos novos aparcamentos que se acondicionaron nos últimos meses no Campo da Feira e no ámbito da Cristina, tamén está previsto habilitar a curto prazo dous novos espazos na rúa Gravador Facal.

Mediante o sistema de comodato, que consiste na cesión provisional do solo por parte dos seus propietarios a cambio da exención de impostos, Carballo é hoxe en día un referente en Galicia, “e o modelo carballés xa se está a aplicar noutros concellos”, afirman dende o goberno local. Unha das condicións do comodato é que a propiedade pode recuperar o seu uso cando o precise. As persoas interesadas en ceder os seus solares mentres non os precisen para outro destino poden poñerse en contacto co Concello no 981704100 ou a través do enderezo electrónico infocarballo@carballo.gal.