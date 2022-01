Chamada ao voluntariado para recoller lixo no esteiro do Anllóns

Ponteceso. A asociación ambiental Mar de Fábula e o Concello de Ponteceso fan un chamamento a todos os voluntarios dispostos a participar o vindeiro sábado, día 29 de xaneiro, na limpeza de lixo mariño no esteiro do Anllóns e a praia da Barra, dous espazos declarados Zonas de Especial Conservación.

As persoas que desexen colaborar están citadas ás 10.00 horas no Malecón da capital pontecesana. Dende alí, seguindo a ruta de sendeirismo PRG 148, os voluntarios farán unha primeira parada en dous ou tres puntos no esteiro do río para apañar envases e botellas de plástico agochados na xunqueira e que serán retirados polos servicios loxísticos do concello. Despois, reiniciarán a marcha cara ao destino final: a praia da Barra, onde recollerán o lixo que devolve o océano.

Ao remate da xornada, sobre as 14.00 horas, está previsto que os participantes celebren un picnic de confraternidade e un intercambio de opinións no areal, “polo que recomendamos levar bebidas e provisións de boca”, indica Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula.

A efectos de cobertura de seguros e normativa sanitaria, cómpre apuntarse aportando o nome, apelidos, DNI e un número de teléfono de contacto a través do correo: info@mardefabula.es ou chamando ao 608 609042.

Barros convida a comezar “o ano dunha maneira positiva. Exerzamos a nosa responsabilidade e dereito de coidar e protexer a limpeza e saúde do mar, base da nosa riqueza e fonte de vida”. J. M.