Chega aos colexios de Malpica o proxecto ‘Aprende a través del surfing’

Os centros educativos de Malpica de Bergantiños recibiron a pasada semana as primeiras sesións encadradas no proxecto Aprende a través del surfing, que chega para ensinarlle á rapazada a mellorar as relacións entre sí, ademais de co medio ambiente, especialmente co mar.

As sesións tiveron lugar no CRA Nosa Señora do Faro; no CEIP Joaquín Rodríguez Otero e no CEIP Milladoiro, e continuarán durante cinco semanas. O colofón serán as sesións prácticas nos areais malpicáns.

Nesta iniciativa, que conta coa colaboración do Concello de Malpica, preténdese vencellar os valores propios do surf á educación regrada, como son a igualdade e a inclusión. A idea primordial é inculcar a cultura deste deporte marítimo para abranguer situacións como o coñecemento das mareas ou familiarizarse ca contorna, espazos “que temos sempre de man pero que non sempre empregamos como deberiamos”, recalca David Blanco, responsable do proxecto.

“A nosa intención, á vez que promovemos a iniciativa, é que colla forza a idea da Reserva local de Surf”, di Blanco. “Malpica conta cun potencial moi grande e cunhas características moi especiais que fan das súas praias espazos moi singulares para a práctica deste deporte.”

A concelleira de Educación e Medio Ambiente, María Álvarez, destacou a importancia de “trasladarlle á rapazada a relevancia que ten para todas e todos o bo trato cara o medio ambiente, e si ademais isto é posible grazas a unha iniciativa tan orixinal, pois benvido sexa!”.