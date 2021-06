Clausurado o curso de marketing dixital para emprendores impartido en Carballo

O Fórum Carballo acolleu a clausura do curso Introdución ao marketing dixital para emprendedores, organizado polo Carballo Coworking e impulsado desde a Oficina de Promoción Económica do Concello. Rematada a cuarta e última sesión, celebrouse o acto de entrega de diplomas aos participantes, ao que asistiron o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Formación, Innovación e Emprego, Iván Andrade.

Un total de 13 emprendedores e autónomos participaron na que foi a primeira acción formativa presencial do ano, levada a cabo na aula de informática do Fórum desde o pasado xoves 27 e impartida por José Collazo, fundador e director da axencia carballesa de marketing dixital e deseño web A Meiga. Un éxito de inscrición e participación que o concelleiro de Formación atribuíu á “incesante demanda formativa en materia de novas tecnoloxías e dixitalización, incrementada aínda máis tras a pandemia”. Neste sentido, asegurou que “desde o goberno apostamos por unha formación de calidade e adaptada ás novas necesidades para poñer ao alcance dos cidadáns todas as ferramentas necesarias para mellorar as súas posibilidades de éxito e, polo tanto, a empregabilidade”.

Pola súa banda, o alcalde agradeceu a participación de todos os asistentes e lembroulles a importancia dunha formación continuada, especialmente no ámbito das tecnoloxías, co desexo de que “esta formación resulte de utilidade e proveito para desenvolver os proxectos que tedes en marcha e adaptar as vosas empresas aos novos tempos”.

Ademais de varios usuarios e usuarias do espazo de traballo colaborativo carballés, tamén formaron parte desta formación autónomos, emprendedores e mozos con ideas de negocio online que están dando os seus primeiros pasos profesionais. Para mellorar as súas oportunidades laborais, ao longo destes catro días tiveron a oportunidade de coñecer polo miúdo as claves para elaborar un bo plan de marketing, os segredos para triunfar nas redes sociais, posicionamento e analítica web e como elaborar as nosas propias creatividades gráficas dixitais. O acto rematou coa entrega de diplomas aos asistentes e unha foto de familia.