Colectores de cor morada en Carballo dedicados a tres mulleres con eco

O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, e o xerente de Ecovidrio en Galicia, Germán Fernández, presentaron a campaña #MulleresConEco, unha iniciativa conxunta que reforza as accións de visibilización da muller introducindo elementos simbólicos na paisaxe urbana, neste caso, tres colectores de vidro de cor morada dedicados a tres mulleres con tanto eco coma Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e Concepción Arenal. As concelleiras de Igualdade, Maica Ures, e Planificación Urbana, Milagros Lantes, e o concelleiro de Servizos, Luis Lamas, participaron tamén no acto.

Durante toda esta semana, coincidindo cos actos conmemorativos do Día das Mulleres, os contedores estarán expostos na Praza do Concello, pero a partir da vindeira semana cada colector instalarase na rúa que leva o nome da muller correspondente. Ademais de visibilizar a mulleres que fixeron historia, o obxectivo da iniciativa, realizada especificamente para Carballo, é fomentar a reciclaxe dos envases de vidro.

Carballo, como destacou Germán Fernández, é un concello de referencia dentro de Galicia. No ano 2019 contribuíu á reciclaxe de 22,9 quilos de vidro por habitante, converténdose no concello galego no que máis se recicla despois das sete cidades. No 2020, malia que a media diminuíu en todo o territorio por efecto da COVID, sobre todo debido aos peches da hostalaría, superou os 20 quilos por habitante, mentres que a media galega é de 18, segundo o xerente de Ecovidrio.

No Concello carballés están instalados un total de 309 iglús para depositar os envases de vidro, é dicir, hai un colector por cada 101 habitantes. Dende o goberno local invitan a seguir utilizando este servizo “correctamente porque iso permitiranos contribuír ao desenvolvemento sostible, fomentar a transición cara a economía circular e loitar contra o cambio climático”, afirman.