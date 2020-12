Comerciantes e empresarios de Carballo piden a eliminación do illamento e a revisión da situación de alerta do municipio

O Centro Comercial Aberto Carballo, a Comunidade de Propietarios do Polígono de Carballo, a Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños e a Asociación de Hostalería de Carballo fixeron público un comunicado para manifestar o seu “malestar” coas últimas medidas adoptadas pola Xunta no que respecta ás restriccións por mor da COVID, “que nos deixan completamente illados do resto da comarca, a pesar de contar, en moitos casos, con datos mellores que outras localidades no que respecta ó ratio de positivos, tanto actual como acumulado”.

Por iso, solicitan “a revisión urxente da situación de alerta do noso Concello, a eliminación do illamento perimetral, e conforme ós datos de incidencia que o nivel de alerta sexa Medio ou Básico, entendendo que se poida decretar un peche perimetral comarcal, algo lóxico en concordancia a como está sucedendo con outros concellos ou áreas”.

Entenden a complexidade da actualidade, e aseguran que “os axentes económicos do concello temos feito, e seguiremos facendo, un grande esforzo para cumprir tódalas medidas de prevención precisas, así como campañas de concienciación tanto cara ós consumidores como tamén cara ó propio empresariado, comerciantes e hostaleiros así como dos seus empregados”.

Din entender que a situación actual require de medidas restrictivas e preventivas, “as cales apoiamos, sempre que ditas accións garden a correspondente proporcionalidade cos datos de incidencia”.

Así mesmo, seguirán apoiando e solicitando das autoridades competentes en materia de seguridade que continúen a realizar as comprobacións precisas para verificar a seguridade dos establecementos “no que estamos a realizar un grande esforzo, con moi bos resultados”.

O illamento decretado esta semana, engaden, así como as medidas restrictivas “que consideramos excesivas, por exemplo na hostelería, están a poñer ó límite ás nosas empresas e comercios que nestas semanas esperan poder recuperar algo do perdido, e que de seguir coas medidas actuais levarán ó peche de multitude deles dende xa mesmo”.