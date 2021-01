Comezan as obras de mellora en varios camiños de Malpica

O alcalde do Concello de Malpica, Walter Pardo, supervisou as obras de mellora na capa de rodadura en varios camiños. Concretamente, intervirase nos camiños de Raxeira a Tremoa, no de Leduzo e no de Filgueiras a Loroxo, situados nas parroquias de Leiloio, Cambre e

Cerqueda. Contarán cun orzamento de 154.634,31 euros.

As obras consistirán na limpeza de cunetas para a formación de ambas marxes, así como o perfilado de taludes. Para adecentar o sobreancho, executaranse as excavacións de gabias en terra. Realizarase un bacheo de firme asfáltico e procederase ao pintado das marcas viais correspondentes. Analizarase tamén as intervencións nas arquetas, tapas e sumidoiros, procedendo a incrementalas ou disminuilas segundo corresponda.

O rexedor destaca que “a través desta intervención conseguiremos, ademais de conseguir unas infraestruturas de calidade para a veciñanza, e que responden ás súas necesidades, tamén un incremento na seguridade viaria, tema moi importante para nós”, destacou o rexedor.