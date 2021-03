Comenzan as obras de reordenación do ámbito dos Baños Vellos en Carballo

Carballo. O Concello carballés xa comezou ás obras nas rúas Bos Aires e Perú, que marcan o inicio da reordenación integral do ámbito dos Baños Vellos. Na primeira estase instalando estes días a tarima de madeira das zonas de descanso, o que permitirá xa retirar as barreiras da obra para facilitar o uso dos espazos lúdicos creados ao longo da rúa, e na segunda avanzan a bo ritmo os traballos de reurbanización.

Na rúa Bos Aires o investimento ascende a 280.775,27 euros, e renovaronse todos os servizos urbanísticos, eliminando as canalizacións de fibrocemento e os tendidos aéreos, introducindo novos servizos, ademais de mellorar a accesibilidade mediante a creación dunha plataforma única. A estes dous obxectivos, comúns a todas as obras viarias que se están a executar na zona urbana, súmase neste caso un elemento diferenciador introducido pola arquitecta carballesa María Vázquez Esmorís no seu proxecto, que é a incorporación, xunto co mobiliario urbano e o axardinamento, de xogos infantís e de elementos coma un corazón colector de tapóns “con tanto uso que pretendemos colocalos en máis ámbitos urbanos”, aseguran dende o goberno local.

A obra foi executada pola empresa Vázquez y Reino, que tamén é a que está traballando na rúa Perú, paralela á anterior. A actuación, adxudicada por 188.266,01 euros, desenvólvese no treito comprendido entre a rotonda do cruce coas rúas Ponte e Poñente e a rúa Ourense, o que supón uns 150 metros lineais. Como na totalidade das vías urbanas, o proxecto permitirá eliminar as tubaxes de fibrocemento, ademais de separar as canalizacións de augas pluviais e residuais, soterrar os tendidos e implantar novos servizos. Debido á densidade do tráfico, nesta vía optaron pola construción de beirarrúas e calzada a distintos niveis. As incorporacións ás rúas Estrela e Chile resolveranse con “isletas”.

O alcalde, Evencio Ferrero, e co concelleiro de Deporte e Cultura, Marcos Trigo, visitaron as obras e tiveron a ocasión de conversar con veciños e veciñas, “que unanimemente amosaron a súa satisfacción polo resultado das actuacións realizadas na zona e aproveitaron para propoñer que se sigan estendendo polo ámbito. De feito, ese é o obxectivo do plan director elaborado para esa zona.”

Este mesmo ano acometeranse as obras de reurbanización das rúas Pontevedra, Ourense e Baños Vellos, que suporán en conxunto un investimento próximo aos 450.000 euros, e a máis longo prazo inclúense tamén as rúas Estrela, Lugo e Chile, entre outras actuacións nese ámbito.