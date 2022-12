Comezou a tala de tres chopos no Parque do Anllóns de Carballo

Podadores en altura comezaron este xoves os traballos de tala de tres chopos situados no Parque do Anllóns, de Carballo, moi próximos a unha zona de tránsito peonil e a vivendas. Debido á envergadura das árbores, e ás medidas especiais que hai que tomar para a tala, as tarefas continuarán en principio ata o venres pola tarde.

Os tres exemplares de chopo empezaron hai un tempo a sufrir os efectos da idade, segundo sinalan dende o Concello, e as roturas e caídas de pólas provocaron xa varios avisos á Policía Local e obrigaron a establecer un perímetro de seguridade para evitar danos ás persoas que residen na zona ou pasean pola beira do río. A partir do primeiro episodio, aproximadamente hai tres anos, estableceuse un sistema de control permanente por parte da brigada municipal de xardíns coa finalidade de anticiparse a calquera posible incidencia, pero a situación das tres árbores segue empeorando e por parte dos servizos técnicos especializados consideran “inevitable” a súa retirada para evitar riscos innecesarios.

Tal como se fai constar no informe técnico elaborado polo servizo de xardíns, “os chopos son unha especie de efectos inmediatos, de gran envergadura, rápido crecemento e pouco lonxevos, que debido ao propio proceso de envellecemento perden as características polas que foron plantados, e entrañan numerosos problemas na idade adulta”. Precisamente polas súas particularidades, especialmente pola gran fraxilidade das pólas e o risco que iso supón para as persoas, os Populus non se consideran axeitados para convivir nas rúas e parques urbanos.

Os 3 chopos serán substituídos por 13 exemplares de especies máis axeitadas para un parque urbano, como Fagus sylvatica, Ginkgo biloba, Pyrus calleriana e Liqidambar styraciflua. A plantación das novas árbores realizarase dentro dun novo proxecto de acondicionamento das zonas verdes que se acometerá nas vindeiras semanas.