Concertos musicais e actividades culturais na ponte do Pilar en Ponteceso

A Biblioteca Municipal de Ponteceso foi a encargada de abrir a programación cultural e musical da festividade da ponte do Pilar cunha sesión de contacontos da man de Trinke Trinke, que se complementará nos vindeiros días cunha ampla variedade de actividades, coa colaboración do Servizo de Normalización Lingüística, a Fundación Eduardo Pondal, a Xunta de Galicia, e LB Producciones, organizador da I Festa en Apoio á Verbena Galega que se celebra na vila pontecesana do 9 ao 12 de outubro. Ademais, o Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte, en Corme, e o Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) estarán abertos ao público os días festivos, sábados e domingos en horario de mañá.

Polo que respecta á referida festa, arrinca hoxe coa música da disco móbil Impacto e o grupo La Bamba a partir das 21.00 horas. O domingo, día 10, o dúo Cuarentena amenizará unha macrosesión vermú (14.00 horas) e o luns, día 11, celebrarase o Día da Xuventude coa disco móbil Impacto e La Favorita, a partir das 21.00 h. O martes 12 rematarán as xornadas festivas con outra macrosesión vermú a cargo de Urakán e Laura Añón. Os que se acheguen ata o Campo da Feira poderán atopar tamén unha taberna na que poder degustar polbo e churrasco dende este mesmo sábado ata o vindeiro martes 12 de outubro.

O martes ás 12.00 horas tamén haberá contacontos na biblioteca a cargo de MeRe Clown coa A verdadeira historia de Hamelin. É preciso inscribirse no 659 431 242 xa que o aforo é limitado.

Tamén nesta festividade da ponte do Pilar, a Fundación Eduardo Pondal levará a cabo varias das actividades coa colaboración do Concello de Ponteceso. O domingo 10, a partir das 17.00 horas, terá lugar a actuación de A Tajea de Outes na propia sede da fundación, para logo dar paso, no marco da II Semana Pondaliana, o martes 12, ás 17.00 horas, a actuacións musicais de artistas nacionais e internacionais, como Salvador Amor, Raquel Lúa, Caamaño & Ameixeiras, Adhara & Ritman e Adrian Timms. A cita é no Campo da Feira.

Admais da música, o luns 11 ás 17.00 horas, a adestradora emocional e da risa, Baia Fernández, ensinará a sorrir. A sesión será na sede da fundación.