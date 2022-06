Confirmado o regreso de Sereas e Piratas a finais de xullo ao areal de Razo

Carballo. Durante once anos, entre 2006 e 2016, o festival Sereas e Piratas foi unha data sinalada no calendario para os veciños da Costa da Morte, máis tamén para todos os amantes da música, o surf e a praia de Razo. Marcou a toda unha xeración de xóvenes que bailaban ao son de Novedades Carminha, Los Punsetes, Joe Crepúsculo ou Aerolíneas Federales ata que saía o sol na praia. Pero para disgusto de moitos, no 2016 deixou de organizarse.

O luns, as localidades de Razo e Carballo amenceron empapeladas con antiguos tweets sobre o mítico festival. Moitos pensaron se sería unha estratexia de comunicación, un reclamo, unha pista... E efectivamente: onde hai fume, hai lume.

Quenes o botaban de menos están de sorte porque xa é oficial: este verán haberá Sereas e Piratas. Terá lugar os días 29 e 30 de xullo, eo cartel coñecerase o luns. M. L.