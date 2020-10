Confírmase a ruptura de seis edís do goberno de Ponteceso co alcalde

Ponteceso. A ruptura do goberno local de Ponteceso (PSOE, 8 concelleiros) xa é un feito que parece ter difícil solución, logo de que os seis edís disconformes coa xestión do alcalde, Lois García, volvesen a pedirlle, esta vez por escrito, a súa dimisión.

Fixérono na xuntanza á que foran convocados polo propio rexedor para tentar de achegar posturas. “Repetiron o que xa fixeran na asamblea local do partido: chegaron, entregaron un papel e marcharon”, sinalou García Carballido. “Non queren falar e menos escoitar”, engadiu.

Os seis concelleiros aseguraron, a través dun comunicado, que “despois de case un ano e medio de conflitos internos na procura dunha solución para xestionar o noso concello, e de poñelo en coñecemento da agrupación local e provincial, non nos quedou outro remedio que pedirlle formalmente e por escrito a dimisión, porque a súa xestión estanos levando a ruína, e por iso faremos todo o posible para que iso non ocurra polo ben da veciñanza”.

Ábrese agora a posibilidade de que os propios edís impulsen unha moción de censura co apoio dalgún dos grupos da oposición. O alcalde, Lois García, asegura que se sinte plenamente respaldado, tanto pola asamblea local como pola executiva provincial do partido, e “agora toca manter a cabeza fría”.

Sinalou ademais que dende o PSOE xa advertiron aos díscolos que unha posible moción de censura “non tiña ningunha opción no marco da actual lexislación”.

García Carballido di que na situación actual “o que toca é traballar para superar a pandemia, defender o desenvolvemento de Ponteceso e traballar polos nosos veciños”.

O rexedor lembra que o Concello conta este ano “cun orzamento récord de máis de 7 millóns; conquerimos que a fibra chegase xa a moitas aldeas; habilitamos unha pista de pádel de uso gratuíto e outra de calistenia en Corme; tivemos socorristas en catro praias, tres delas con bandeira azul; contamos con cinco centros educativos, e temos solicitadas cinco licenzas para construír outras tantas naves no polígono”. O seu obxectivo di “é seguir desenvolvendo o programa do PSOE co que conseguimos duplicar o número de concelleiros nesta lexislatura”. M. LAVANDEIRA