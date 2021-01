Coristanco da un prazo de 15 días para reservar solo no futuro polígono

Coristanco. O Concello de Coristanco continúa coa tramitación da futura área empresarial e vén de abrir un prazo de quince días para que todos os interesados poidan reservar o solo industrial que van precisar.

O obxectivo é, segundo sinalan dende o Concello, poder determinar a demanda real de solo industrial que hai no municipio, “coa fin de delimitar axeitadamente a primeira fase, dado que a totalidade da área ascende a 17.000 metros cadrados, que se irán desenvolvendo por fases”.

Ademais, xa teñen feitas unhas estimacións previas, que sitúan o prezo do solo no entorno dos 40 euros por metro cadrado.

Os empresarios e emprendedores interesados en facer a reserva deberán contactar telefónicamente co Concello, a través do número 981 733001. Fontes municipais sinalan que entre as vantaxes que se derivarán desta reserva inicial, está a de “contar con prioridade na futura selección das parcelas”.

Aqueles empresarios e emprendedores que queiran implantar os seus negocios no futuro polígono de Coristanco deberán achegar o nome ou razón social da empresa, o sector ou actividade, un teléfono de contacto e especificar os metros cadrados que quere reservar. M. LAVANDEIRA