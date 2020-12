Coristanco dispón xa da nova senda peonil na AC-552

Coristanco xa dispón dunha nova senda peonil, en paralelo á estrada AC-552 ao seu paso pola capital municipal. Os traballos de construción xa remataron, e o itinerario foi supervisado este xoves polo delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenos, que estivo acompañado polo alcalde, Juan Carlos García.

O responsable autonómico salientou que esta intervención supuxo un investimento de preto de 48.000 euros, e permitiu “mellorar a seguridade viaria desta estrada, coa execución de beirarrúas nun tramo de 170 metros da marxe esquerda, para completar o itinerario peonil actual entre un grupo de casas na contorna do punto quilométrico 37+300 e o propio núcleo de Coristanco”.

As obras tiveron unha duración de dous meses, e os traballos para a execución das beirarrúas, con bordo e baldosa hidráulica sobre soleira de formigón, incluiron as tarefas previas de corte de pavimento, demolición, roza e retirada de elementos existentes, así como o perfilado de terreo e recheo. Tamén se executaron as canalizacións de drenaxe, así como a reposición da sinalización vertical.

Todos os traballos se realizaron en terreos de dominio público polo que non foi necesario acometer expropiacións. Con esta actuación, engadiu Gonzalo Trenor, “o departamento de Infraestruturas da Xunta contribúe a promover unha mobilidade sustentable e segura, favorecendo os desprazamentos cotiáns a pé dos veciños”.

Este novo tramo enmarcase dentro do Plan de Sendas que a Consellería de Infraestruturas está executando na comarca de Bergantiños á beira da estrada AC-552, que comunica A Coruña con Carballo. Será complementado coa senda que unirá Carballo e Coristanco.

Ao amparo do referido plan construíronse tamén dúas sendas para peóns e ciclistas no Concello da Laracha, de xeito que a capital municipal quedou comunicada mediante estes itinerarios cos núcleos de Paiosaco, cara o norte, e Lendo, cara o sur.

Asemade, foron construidos outros itinerarios peonís na AC-429, entre As Revoltas e Neaño, no municipio de Cabana de Bergantiños, a cal permita percorrer a pé o traxecto entre as capitais locais de Cabana e Ponteceso.

En Carballo tamén foi posta en servizo unha senda peonil e ciclista, igualmente á beira da AC-552, dende o enlace ao polígono industrial de Bértoa ata a entrada da capital municipal. E en Laxe, completouse a comunicación da capital local co entorno de Cabo da Area, onde se ubican o colexo e varias instalacións deportivas. A senda enlaza ademais co paseo marítimo.

No ano 2018 tamén se puxeron en servizo dous treitos peonís e ciclistas entre Xornes, Buño e Canta la Rana, na AC-421 e na AC-422, nos concellos de Malpica de Bergantiños e Ponteceso.