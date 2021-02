Cribado masivo en Carballo de xoves a domingo no centro de saúde

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) comezou a citar individualmente a veciños e veciñas de Carballo para realizar un cribado masivo, que se levará dende o xoves ata o domingo no centro de saúde.

Dende o Concello ofrecen “toda a colaboración precisa para o correcto desenvolvemento das probas” e establecerá un dispositivo especial de vixilancia por parte da Policía Local para evitar aglomeracións na contorna do edificio. O alcalde, Evencio Ferrero, valora “de forma moi positiva” que as autoridades sanitarias decidisen “atender a solicitude de inclusión do noso concello no calendario de cribados” e solicita a todos os veciños e veciñas “que acudan á convocatoria”.

Sinalar que, por primeira vez dende o 22 de xaneiro, en Carballo baixaron dos 300 casos activos de COVID. O Sergas comunicou este martes que a cifra actual é de 284.