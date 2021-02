Cultura con Forza en vivo e tamén en ‘streaming’ en Carballo

Carballo. Nun formato adaptado aos tempos da COVID, Carballo desenvolverá dende marzo ata maio o programa Cultura con Forza, que inclúe teatro, danza, documentais, música, cine e exposicións. Boa parte dos espectáculos poderán presenciarse en directo no Pazo da Cultura, respectando os aforos permitidos, e tamén en streaming a través das redes sociais municipais e da canle Youtube.

O concelleiro de Cultura, Marcos Trigo, afirma que, debido á situación sanitaria, “tivemos que aglutinar toda a programación que viñamos desenvolvendo neste programa único, que inclúe 25 actuacións dirixidas a todos os públicos e idades”. Pola súa banda, o alcalde, Evencio Ferrero, valora moi positivamente que “a cultura volva estar presente e que volva con forza a Carballo”.

No programa inclúese un novo ciclo de Amal en Ruta, con cinco longametraxes do mellor cine árabe de actualidade; os documentais galegos Hamala e Idénticas e a mostra do XVI Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo. En abril terá lugar o festival Primavera en danza, que chega á dezanove edición.

En canto aos espectáculos teatrais e de humor, Avelino González erguerá o pano o día 12 de marzo co monólogo Sereas, dragóns e pistas de baile e completarán o cartel Inventi Teatro con A gran viaxe (día 14); José L. Gutiérrez Guti, Celso Sanmartín e Quico Cadaval con Tres vellas (polo menos) o día 18; La Quintana Teatro con O premio (o día 26) e Malasombra con Bernarda, o día 8 de maio. M. L.