Cursos de inglés para os profesionais do sector hostaleiro de Malpica

Bergantiños. O Concello de Malpica informa que desde este luns, 4 de abril, xa se están a impartir os cursos de formación de inglés para as persoas que traballan en hostalería. Trátase dunha nova aposta pola formación xestionada a través da concellería de Educación, Cultura, Patrimonio e Deportes coa que se responde a unha solicitude realizada pola Asociación de Hostaleiros de Malpica de Bergantiños.

Os luns e os mércores, de 18.30 a 20.00 horas, as persoas interesadas recibirán clases de inglés co obxectivo de mellorar as competencias nesta lingua e ó mesmo tempo dotar de máis recursos e calidade os servizos. A formación é tanto para persoas traballadoras como propietarias de establecementos de hostalería.

O Concello continúa a traballar en iniciativas coas que dar unha mellor resposta a veciñanza e visitantes, como aqueles que pasan por Malpica con motivo do Camiño dos Faros, entre outras actividades. M. L.