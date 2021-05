‘De repente, el paraíso’ llega con Amal en Ruta a la villa carballesa

Carballo. La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Carballo continúan este viernes, 21 de mayo, con el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Carballo 2021, con la proyección gratuita de la película It must be heaven (De repente, el paraíso), largometraje de ficción dirigido por uno de los máximos exponentes del cine palestino, el director Elia Suleiman. Será a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura.

Suleiman, que nació en Nazareth y vivió en Nueva York entre 1981 y 1983, debido a la nostalgia viaja por diferentes ciudades del mundo buscando similitudes con su tierra natal. En el proceso de encontrar un nuevo hogar, se da cuenta de que Palestina parece estar persiguiéndole allá a donde va. La esperanza de un nuevo comienzo termina convirtiéndose en una comedia repleta de errores.

La película, traducida como De repente, el paraíso, recibió el pasado año mención especial y el Premio FIPRESCI en el Festival de Cannes, además del Premio Eurimages en el Festival de Sevilla. Fue la coproducción elegida por Palestina como candidata a mejor film internacional en los Oscar 2020.

SOLICITAR ENTRADA. El acceso a las proyecciones es libre y gratuito, pero debido a las restricciones sanitarias el aforo es limitado, por tanto, las personas interesadas en asistir deben solicitar previamente su entrada enviando un correo electrónico a culturaentradas@carballo.gal (indicando nombre, apellidos y número de teléfono). M. l.