Debate sobre a educación no Museo de Arte de Corme

Ponteceso. Este sábado, día 20 ás 11.00 horas, o Museo de Arte Contemporánea Costa da Morte (MACCMO), de Corme, acolle unhas xornadas organizadas polo Centro de Formación e Recursos do Profesorado da Coruña (CFR) no marco do Espazo Educar.

Trátase dun proxecto formativo cultural dirixido á comunidade escolar dos centros educativos. O obxectivo é que a educación se convirta nun punto de encontro entre pais, nais, profesorado, alumnado e outras entidades.

A idea das xornadas é facer unha mesa de diálogo circular para traballar e solventar os retos e problemas da comunidade educativa actual. Juan de Vicente Abad, docente experto en resolución de conflictos, interculturalidade e convivencia escolar, presentará o libro Convivencia restaurativa.

Ao remate do faladoiro os asistentes farán unha visita guiada polo museo. A xornada de convivencia rematará cun roteiro pola vila de Corme, que está organizado polo departamento de Turismo do Concello de Ponteceso e será guiado por Javier Couto.