Demandan un recoñecemento público ao exalcalde de Malpica Luis Cancela

Ante o recente pasamento do exalcalde de Malpica Luis Cancela Vecino, o pasado 17 de maio, o BNG vén de solicitar ao equipo de goberno o inicio dos trámites e xestións oportunas para que, co consenso de todos os grupos da corporación, se realice un acto público de recoñecemento “pola súa traxectoria política como alcalde, pola honestidade, xenerosidade e polo traballo realizado na defensa dos intereses de todas as veciñas e veciños”, afirman. Piden ademais que se nomee unha rúa ou espazo urbano co nome Luis Cancela Vecino.

Os nacionalistas destacan a súa labor e a súa traxectoria como primeiro alcalde elixido democraticamente no ano 1979, cargo no que permaneceu ata o ano 1991. Durante as tres lexislaturas nas que foi o responsable do Concello de Malpica, “realizou unha inxente labor que perdura no paso do tempo. Foi Luis Cancela quen puxo en funcionamento os principais servicios e infraestruturas, e realizou un labor importantísimo tanto no eido cultural como no deportivo”, afirman.

En canto a súa traxectoria laboral, lembran que ademais de alcalde foi profesor do IES Monte Neme de Carballo, do que tamén foi director, dedicando ao ensino toda a súa vida profesional. “Un bo político, bo mestre e mellor persoa”, subliñan.