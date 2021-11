Demoras no arranxo do IES bergantiñán Alfredo Brañas

Carballo. Parte do falso teito do salón de actos do IES Alfredo Brañas (Carballo) colapsou, probablemente debido ás humidades e a praga de avelaíñas que afectaba ao salón dende tempo atrás, e no mes de xuño precipitouse. Por sorte non houbo que lamentar ningún dano persoal, aunque sí danou a instalación eléctrica, o sistema de iluminación e a parte das butacas.

Ante a situación, a dirección do centro decidiu clausar o salón de actos e trasladar á Consellería de Educación o acontecido. Ese mesmo mes un membro da oficina técnica da Consellería e un arquitecto visitaron as instalacións educativas para avaliar os desperfectos e, unha vez realizada a visita, comunicouselle á directiva do IES Alfredo Brañas que volverían a finais do verán para solucionar o problema.

Con todo, a día de hoxe ninguén da Consellería de Educación nin da oficina técnica contactou coa dirección do centro. Malia que pasaron máis de cinco meses e xa comezou o curso, o salón de actos segue inutilizado, imposibilitando realizar ninguna das actividades que habitualmente tiñan lugar no salón sen poñer en risco a integridade física dos alumnos, dos docentes e do resto do persoal do centro. JAVIER SALUTREGUI