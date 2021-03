Denuncia do PP contra o alcalde pola intoxicación da auga na vila de Corme

PONTECESO. O PP de Ponteceso vén de presentar ante a Fiscalía unha denuncia para solicitar que se investigue o sucedido en Corme en setembro de 2019, cando o mal estado da auga da traída municipal provocou unha intoxicación “masiva entre os veciños”. O portavoz do PP, Daniel García, asegura que as conclusións dos diferentes informes elaborados “indicaban que a causa da incidencia estivo nunha actuación inadecuada por parte dunha empresa contratada de forma unilateral polo alcalde sen cualificación para obras públicas”. No escrito remitido á Fiscalía sinala que “a causa da intoxicación dos veciños debeuse a unha incorrecta manipulación no tanque de tormentas”. Considera que “é un feito moi grave, constitutivo de delito, e esperamos tempo máis que suficiente para que o alcalde nos explicase o que sucedeu e que se fixo para evitar que volva pasar”.

O alcalde, Lois García, afirmou ao respecto da denuncia que “poden estar orgullosos no PP, pois están axudando moito ao Concello de Ponteceso e aos seus veciños. Despois de rexeitar o POS tres veces seguidas, agora, a base de escritos e querelas, pensan que van facer algo. Se esa é a forma de contribuír ao desenvolvemento do concello xa lle darán resposta nas urnas”. J. M.