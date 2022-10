Denuncian as carencias do transporte de estudantes do Monte Neme de Carballo

Carballo. Alumnos e alumnas do IES Monte Neme, de Carballo, con dereito a transporte escolar “atópanse a diario coa imposibilidade de usalo”, segundo denuncian dende o BNG. Aseguran que o funcionamento “ineficaz” do sistema de transporte compartido, utilizado polos estudantes de ESO e dos ciclos formativos básicos, provoca que “con demasiada frecuencia non teñan praza para desprazarse ata o instituto ou para regresar ás súas casas porque os autobuses van completos”.

Ante a reiteración do problema, que obriga ao alumnado afectado a realizar os traxectos a pé, dende o centro educativo, púxose en coñecemento da Inspección de Educación e de Transportes, “sen que a día de hoxe se lle puxese remedio”, afirman.

O deputado do BNG Daniel Pérez presentou unha serie de iniciativas no Parlamento galego, entre elas unha proposición non de lei para instar á Xunta a solucionar o problema de xeito inmediato e a garantir que todo o alumnado con dereito a transporte escolar poida utilizalo.

O parlamentario carballés subliña que o IES Monte Neme é un centro de referencia na Costa da Morte pola súa oferta de formación profesional e os numerosos premios e recoñecementos acadados ao longo da súa historia grazas ao compromiso do profesorado e a implicación do alumnado. “Correspóndelle á Xunta poñer os medios para que a oferta educativa siga mellorando, pero tamén para que o alumnado poida dispoñer dos servizos complementarios que lle corresponden”. M. L.