Deportes, foliada e mercado en Malpica

En Malpica están a vivir un intenso Nadal, con actividades lúdicas, formativas e deportivas a diario. Este xoves, día 23, disputarase o Torneo de Deportes de Raqueta para rapazada a partir de 7 anos no pavillón polideportivo a partir das 10.30 horas.

Ademais, ás 20.00 horas no auditorio do Centro Cívico terá lugar un concerto de alumnos e mestres da A. C. Salitre.

A Asociación Cultural Malante animará con panxoliñas o día de Noiteboa (17.30 horas) e Papá Noel entregará agasallos aos nenos e nenas na fonte da praza Anselmo Villar Amigo. E o día de Nadal celebrarase a I Foliada de Contos de Nadal ás 19.00 horas na rúa Eduardo Vila Fano.

Para o domingo, día 26, está programado un obradoiro de adornos de Nadal no mercado municipal, organizado pola A. C. Malante. E do 27 ao 31 de decembro desenvolverase un campamento de Nadal e do 27 ao 29 outro deportivo. A Peque Disco Moco Moco (luns, 27), cine (martes, 28), un espectáculo de clown e unha exhibición de patinaxe (mércores, día 29), un torneo de fútbol 3x3 e unha festa infantil (xoves, 30), e a San Silvestres Malpicana e a música da charanga Festicultores (venres, 31), completarán a oferta de lecer antes de rematar o ano.

O 2022 comezará en Malpica cun obradoiro de adornos de Nadal (2 de xaneiro); un campamento deportivo (3, 4 e 5) e Os contos do avó (día 3) darán a benvida ao aninovo á espera da chegada do Reis Magos, que visitarán o concello os días 5 e 6 de xaneiro.