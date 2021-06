Descontos de ata o dez por cento por mercar libros en Carballo

Este ano tampouco se celebrará a Praza dos Libros de Carballo no seu formato habitual, pero a Concellería de Cultura propón como alternativa a Praia dos Libros, unha nova aposta pola promoción da lectura e polas librarías, que forman parte do comercio máis afectado pola COVID. Para iso contan coa total implicación do sector: Brañas Verdes, Clarión, Ler, Teldy e Trasgo colaboran no desenvolvemento desta nova campaña, que se levará a cabo entre o 1 e o 15 de xullo.

As referidas librarías recibirán aos seus clientes cun 5% de desconto nos libros que merquen, agás os de texto, e os días 9, 10 e 11 ese desconto incrementarase ata o 10%. E non só iso, porque ademais, por cada compra igual ou superior a 15 euros entre o 1 e o 15 de xullo agasallarán aos lectores cun rasca co que poderán gañar outros vales desconto de 15 euros para seguir mercando literatura.

E isto só é o principio, porque este verán o Concello carballés quere dar todas as facilidades para mergullarse no apaixonante mundo da lectura, como fai a protagonista do cartel promocional, a deportista Elena Vázquez.