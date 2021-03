Detectan cinco positivos por alcohol e drogas nas estradas da Laracha

A Laracha. A Policía Local da Laracha, no exercicio do seu labor de control da seguridade viaria nas estradas do termo municipal, detectou nos últimos días a cinco condutores que deron positivo nas probas de alcol e de drogas.

En concreto, foron interceptados dous condutores que arroxaron resultado positivo por consumo de substancias estupefacientes incompatibles coa condución, tales como cocaína, cannabis, anfetaminas e metanfetaminas. Outros tres automobilistas superaron a taxa máxima permitida de 0,25 mg/l de alcol en aire expirado. Nun dos casos o condutor case triplicou esa taxa, polo que se instruíron dilixencias por posible delito contra a seguridade viaria. As autoridades reiteran o perigo que supón conducir baixo os efectos do alcol ou das drogas tanto para a persoa ao volante, que incumpre a normativa, como para os demais usuarios da vía.

Por outra banda, a Policía puxo en coñecemento da Fiscalía e das autoridades xudiciais un posible delito de estafa. Nunha investigación que está a ser desenvolvida polos efectivos do corpo de seguridade municipal desde hai varios meses, detectáronse saídas de vía e accidentes que se repiten nunha mesma zona. As pescudas indican que ditos incidentes de tráfico poderían ser provocados para reclamar indemnizacións. M. L.