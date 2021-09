Dez perceptores da Risga acondicionarán espazos naturais e mobiliario de Carballo

Carballo. Despois de pasar os recoñecementos médicos, realizar o curso de prevención de riscos laborais e recibir unha formación básica, as dez persoas que integran a brigada de traballadores perceptores de Risga xa están a traballar en Carballo nas tarefas encomendadas para os nove meses que foron contratados.

A Xunta subvenciona as contratacións cun total de 140.103,90 euros, co obxectivo de que as persoas contratadas adquiran unha experiencia que lles permita acceder ao mercado laboral. Neste caso, centraranse en dúas áreas de actuación. Un grupo adicarase á limpeza e mantemento de espazos naturais e elementos patrimoniais como as férvedas, os muíños de Lema ou a Ponte Lubiáns, e tamén eliminarán a vexetación nas beirarrúas do polígono de Bértoa. O outro ten como cometido a rehabilitación de mobiliario urbano, tanto metálico coma de madeira, en distintos puntos do concello.

Por outra banda, dentro do plan formativo para o emprego da Xunta de Galicia, Carballo acollerá, ademais do obradoiro dual que formará a 20 persoas en atención sociosanitaria, outras catro accións formativas para que 60 desempregados se poidan especializar en oficios como carpintaría, cociña, telecomunicacións e soldadura.

Deste xeito, a Xunta subvencionará con 270.750 euros catro das sete especialidades solicitadas pola Concellaría de Innovación, Formación e Emprego no mes de xuño. Son as seguintes: cociña (828 horas), operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios (458); soldadura con eléctrodo revestido e TIG (758) e montaxe de mobles e elementos de carpintaría (538). M. L.