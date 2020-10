Diversión asegurada para os máis pequenos

Coristanco. Nos vindeiros días o Concello de Coristanco ofrecerá dúas representacións para os veciños e veciñas. Primeiro será o turno de Gloria Mosquera e Tomi López de Mamá Cabra con algunhas das pezas do seu último traballo “A fraga do meu avó”, que nace do amor pola natureza e do compromiso pola terra que coidaron os nosos avós e avoas. Será o vindeiro xoves 8 de outubro ás 17 horas.

O domingo 11, ás 12 horas será o turno do Teatro Ghazafellos e “Monstros no camiño”, unha divertida comedia para nenos e nenas de catro anos en adiante.

Estas actividades realizaranse no Salón de Actos do Edificio de Servizos Múltiples cun aforo limitado a 25 persoas, no que se primará a participación do público infantil e cumprindo en todo momento as recomendacións das autoridades sanitarias.

Para calquera das actuacións será imprescindible a inscrición previa por teléfono (651.66.49.08) ou de forma presencial na Biblioteca Municipal de Coristanco.