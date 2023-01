Dous feridos nunha colisión frontal na estrada AC-552 á altura de Paiosaco

Unha colisión frontal entre dous vehículos rexistrada na noite do martes na estrada AC-552 ao seu paso por Paiosaco (A Laracha) saldouse con dúas persoas feridas. Un dos condutores quedou atrapado no interior do turismo e foi precisa a intervención dos bombeiros para exarceralo. Despois foi trasladado, ao igual que o outro condutor, en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

O CIAE 112 alertou aos bombeiros de Carballo ás 22.03 horas e tamén foron mobilizados os de Arteixo, dado que o accidente rexistrouse no linde entre os concellos da Laracha e Arteixo. Ata o lugar tamén se desprazaron membros de Protección Civil, Garda Civil de Tráfico e dúas ambulancias do O61, ademais de dúas gruas.